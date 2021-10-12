«Айлендерс» подписали контракт на один год с российским нападающим Голышевым

«Нью-Йорк Айлендерс» заключили полноценный контракт с российским форвардом Анатолием Голышевым.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Джеймс Николс, 26-летний хоккеист подписал с клубом одностороннее соглашение сроком на один год с зарплатой $ 750 тыс. Голышев принял участие в одном предсезонном матче клуба – 28 сентября с «Филадельфией».
Форвард в 2016 году был выбран «Айлендерс» в 4-м раунде драфта под общим 95-м номером. В прошедшем чемпионате НХЛ Голышев подписывал контракт с клубом из Нью-Йорка до конца сезона-2020/2021, но так и не провёл ни одной игры.
Кроме того, ранее игрок выступал в КХЛ за «Автомобилист» на протяжении восьми лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. В прошедшем сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» перевели Голышева в фарм-клуб — «Бриджпорт Айлендерс».
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