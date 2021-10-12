Источник: форвард ЦСКА Юртайкин выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий ЦСКА Данил Юртайкин из-за травмы выбыл из строя до конца сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает «РИА Новости Спорт».
Напомним, форвард получил травму в домашнем матче с китайским «Куньлунь Ред Стар», который прошёл 4 октября, и не смог доиграть встречу. В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 24-летний нападающий провёл 10 матчей и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «0».
В апреле 2019 года Юртайкин в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Форвард провёл 4 матча в НХЛ. Большую часть времени он выступал за фарм-клуб — «Сан-Хосе Барракуда».
В конце декабря 2020 года Юртайкина выставили на драфт отказов, и ЦСКА подписал с хоккеистом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2023 года.
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