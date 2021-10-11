Мощная драка в московском дерби! Сын главы МХЛ не побоялся опытного финна

«Спартак» по-прежнему не может выиграть ни у одного топ-клуба в КХЛ, зато Матвей Гуськов и Йори Лехтеря выдали крутой бой.

Московское дерби – это всегда интересно. Особенно, когда друг с другом встречаются «Спартак» и ЦСКА. Сегодня номинальными хозяевами были армейцы (тем более что красно-белые уже переехали на «Мегаспорт»), но сути дела это не меняет.

Интересно, что в нынешнем сезон команды уже играли друг с другом. Тогда со счётом 5:3 на Ходынке сильнее оказалась команда Сергея Фёдорова. Пусть и более опытная, дорогая и мастеровитая, но всё равно испытывающая определённые проблемы после рокировки в тренерском штабе. Но со «Спартаком» нынче справляются даже такие команды. Пока красно-белые не выиграли ни у одного топ-соперника, ограничившись победами над тем, кого они и так обязаны побеждать.

Помнится, как Борис Миронов отвечал после первого поражения от ЦСКА на вопрос о том, что он, будучи армейским воспитанником, оказался главным тренером «Спартака».

«Да, я воспитанник армейской школы, но сегодня для меня это роли не играло. На данный момент я представляю «Спартак», поэтому полностью отдаю себя работе и болею вместе со своими болельщиками. Как они, так и я переживаю за команду. Это хоккей, это спорт. Так сложилась игра. Никогда не знаешь, кто выиграет. Сегодня удача была на стороне ЦСКА. Такого, чтобы специально готовился, нет. Сейчас душой и сердцем болею и переживаю за «Спартак»», – сказал Миронов журналистам.

Вот и сегодня ЦСКА смотрелся как-то поинтереснее. Чего стоила только драка в первом периоде, когда молодой Матвей Гуськов не побоялся сцепиться с опытным финном Йори Лехтеря.

При этом поединок получился честным. Оба сбросили перчатки, приняли вызов и, самое главное, никуда не лезли судьи, как они обычно любят делать. В общем, честная хоккейная схватка по всем канонам и правилам. Именно поэтому и штраф оказался логичным – по пять минут каждому.

Кстати, Матвей – сын вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея, главы молодёжной лиги Александра Гуськова. Сам Гуськов-старший наблюдал за игрой Матвея с трибуны.

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Единственный же гол за два периода случился в конце первого отрезка встречи, когда у «Спартака» на две минуты удалили Вишневского.

Получилась быстрая реализация лишнего. Армейцы выиграли вбрасывание, затем подняли шайбу на синюю линию, откуда Нестеров мощно щёлкнул, а Плотников мастерски подправил с пятака. Показалось, что была помеха Данску, но Миронов и его помощники почему-то не стали брать видеопросмотра момента.

Второй период получился безголевым, а в третьей двадцатиминутке случился ещё один интересный эпизод. Хохлачёв выскакивал на рандеву с Рейдеборном, Луговяк откровенно зацепил спартаковца клюшкой и сбил его с ног, но Роман Гофман почему-то дал только две минуты, хотя явно напрашивался буллит.

Номинальные гости пытались устроить финальный штурм, но толку от этого оказалось мало. Рейдеборн так и не пропустил, переиграв Данска в шведской дуэли вратарей, а ЦСКА во второй раз за сезон оказался сильнее в принципиальном московском дерби.

Похоже, «Спартаку» пора принимать какие-то меры. Постоянно так продолжаться не может. Болельщики заждались побед над серьёзными соперниками.