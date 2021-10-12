«Вашингтон» поместил Бекстрёма в долгосрочный список травмированных
Поделиться
«Вашингтон Кэпиталз» поместил форварда Никласа Бекстрёма в долгосрочный список травмированных и отозвал из фарм-клуба «Херши Беарз», выступающего в АХЛ, нападающих Коннора Макмайкла и Бека Маленстина, сообщает пресс-служба «Кэпиталз» в «Твиттере».
Помещение в долгосрочный список травмированных означает, что игрок в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.
Ранее сообщалось, что Бекстрём пропустит начало тренировочного лагеря клуба 2021 года в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра, а Макмайл может заменить Александра Овечкина в звене с Кузнецовым и Уилсоном.
Первый матч нового сезона НХЛ «Вашингтон» проведёт дома 14 октября с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Комментарии
- 12 октября 2021
-
17:41
-
17:25
-
17:14
-
16:52
-
16:42
-
16:27
-
16:15
-
15:40
-
15:21
-
15:11
-
14:50
-
14:44
-
14:16
-
13:58
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:09
-
12:43
-
12:36
-
12:29
-
12:04
-
11:53
-
11:30
-
11:12
-
10:52
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:30
-
08:28
-
08:18
-
07:17
Партнерский контент