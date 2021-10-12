«Вашингтон» поместил Бекстрёма в долгосрочный список травмированных

«Вашингтон Кэпиталз» поместил форварда Никласа Бекстрёма в долгосрочный список травмированных и отозвал из фарм-клуба «Херши Беарз», выступающего в АХЛ, нападающих Коннора Макмайкла и Бека Маленстина, сообщает пресс-служба «Кэпиталз» в «Твиттере».



Помещение в долгосрочный список травмированных означает, что игрок в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.



Ранее сообщалось, что Бекстрём пропустит начало тренировочного лагеря клуба 2021 года в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра, а Макмайл может заменить Александра Овечкина в звене с Кузнецовым и Уилсоном.

Первый матч нового сезона НХЛ «Вашингтон» проведёт дома 14 октября с «Нью-Йорк Рейнджерс».