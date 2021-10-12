ФХР объявит тренерский штаб сборной России на Олимпиаду-2022 18 октября

12 октября состоялось заседание руководства Федерации хоккея России, на котором планировалось утвердить состав тренерского штаба национальной команды на Олимпиаду-2022.
Объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.
Напомним, 28 сентября ФХР объявила о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России.
С конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года Жамнов работал генеральным менеджером клуба «Витязь» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года — на аналогичной позиции в мытищинском «Атланте». По завершении сезона-2014/2015 «Атлант» был расформирован по финансовым причинам, а Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером возрождённого «Спартака». В этом году Жамнов покинул свою должность в московском клубе, заняв пост руководителя академии красно-белых.
В тренерском штабе сборной России Жамнов работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.
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