Комиссар НХЛ рассказал, сколько игроков лиги до сих пор не прошли вакцинацию

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что количество хоккеистов НХЛ, не сделавших прививку от COVID-19, сократилось до четырёх человек.
«У нас невероятные темпы вакцинации. Четыре игрока, а не четыре процента хоккеистов. Все наши судьи привиты. Все сотрудники, которые контактируют с игроками, прошли вакцинацию.
В течение всего этого периода мы великолепно сотрудничали, работали как с хоккеистами, так и с профсоюзом. Мы не смогли бы выйти на такие показатели без кооперации. Да, игроки активно включились в прививочную кампанию. Нельзя не отметить и то, через что им пришлось пройти в течение последних двух лет. Они играли в «пузырях».
Я провёл там три недели, так что я знаю, что это такое. А некоторым из них пришлось жить в «пузыре» восемь недель. В прошлом сезоне мы тщательно соблюдали протоколы безопасности, провели 330 000 тестов, чтобы все были здоровы. В «пузыре» сделали 35 000 тестов, и не было ни одного положительного результата. Все сплотились, чтобы поступить правильно. Может именно поэтому хоккей называют самым командным видом спорта», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ в русской версии.
- 13 октября 2021
-
06:52
-
06:43
-
06:35
-
06:21
-
06:10
-
06:03
-
06:00
-
05:23
-
03:51
-
00:00
- 12 октября 2021
-
23:45
-
23:41
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:35
-
22:20
-
22:06
-
22:00
-
21:50
-
21:40
-
21:33
-
21:24
-
21:12
-
21:09
-
20:57
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:58
-
19:48
-
19:43