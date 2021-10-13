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Комиссар НХЛ рассказал, сколько игроков лиги до сих пор не прошли вакцинацию

Комиссар НХЛ рассказал, сколько игроков лиги до сих пор не прошли вакцинацию
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что количество хоккеистов НХЛ, не сделавших прививку от COVID-19, сократилось до четырёх человек.

«У нас невероятные темпы вакцинации. Четыре игрока, а не четыре процента хоккеистов. Все наши судьи привиты. Все сотрудники, которые контактируют с игроками, прошли вакцинацию.

В течение всего этого периода мы великолепно сотрудничали, работали как с хоккеистами, так и с профсоюзом. Мы не смогли бы выйти на такие показатели без кооперации. Да, игроки активно включились в прививочную кампанию. Нельзя не отметить и то, через что им пришлось пройти в течение последних двух лет. Они играли в «пузырях».

Я провёл там три недели, так что я знаю, что это такое. А некоторым из них пришлось жить в «пузыре» восемь недель. В прошлом сезоне мы тщательно соблюдали протоколы безопасности, провели 330 000 тестов, чтобы все были здоровы. В «пузыре» сделали 35 000 тестов, и не было ни одного положительного результата. Все сплотились, чтобы поступить правильно. Может именно поэтому хоккей называют самым командным видом спорта», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ в русской версии.

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