С. Зубов: Маттссон выдал суперматч с «Сибирью», ребята воодушевились этим и поддержали его
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (4:1).
«Не припомню, когда у нас были такие плохие первый и второй периоды. Начали очень тяжело, наскребли один момент, который сумели забить.
Нам было тяжело против хорошо организованной и катящей команды. Ребята молодцы, что нашли силы, моменты, поймали удачу. Юхан Маттссон сегодня выдал суперматч, ребята воодушевились этим и поддержали его», – цитирует Зубова официальный сайт КХЛ.
Напомним, что после двух периодов счёт в матче был равный – 1:1, а в третьей двадцатиминутке рижане забросили три безответные шайбы.
«Динамо» прервало двухматчевую серию поражений, новосибирцы – серию побед.
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