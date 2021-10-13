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С. Зубов: Маттссон выдал суперматч с «Сибирью», ребята воодушевились этим и поддержали его

С. Зубов: Маттссон выдал суперматч с «Сибирью», ребята воодушевились этим и поддержали его
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (4:1).

«Не припомню, когда у нас были такие плохие первый и второй периоды. Начали очень тяжело, наскребли один момент, который сумели забить.

Нам было тяжело против хорошо организованной и катящей команды. Ребята молодцы, что нашли силы, моменты, поймали удачу. Юхан Маттссон сегодня выдал суперматч, ребята воодушевились этим и поддержали его», – цитирует Зубова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что после двух периодов счёт в матче был равный – 1:1, а в третьей двадцатиминутке рижане забросили три безответные шайбы.

«Динамо» прервало двухматчевую серию поражений, новосибирцы – серию побед.

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