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Мартемьянов: очень сложно на что-то рассчитывать с такой результативностью

Мартемьянов: очень сложно на что-то рассчитывать с такой результативностью
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (1:4).

«К сожалению, ничего не смогли сделать в атаке с вратарём соперника. «Динамо» играло очень организованно, очень хорошо выполняло задание, выигрывало практически всю борьбу, чего не скажешь об игре нашей команды.

Пропустили необязательные голы. Были моменты, но их нужно реализовывать, это наша «ахиллесова пята» – очень мало забиваем. Очень сложно на что-то рассчитывать с такой результативностью», – цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что после 16 матчей «Сибирь» с 13 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции и отстаёт от «Барыса» и «Нефтехимика» на один балл.

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