Тротц: не думаю, что Варламов сыграет с «Каролиной», ему нужно ещё немного восстановиться

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал о состоянии голкипера Семёна Варламова перед стартом сезона.
«Он уже достаточно близок к возвращению, поэтому он может быть сейчас частью нашей команды, и мы отправляемся на выезд со всеми вратарями.
Но мы будем регулярно смотреть на состояние здоровья Семёна и только после этого сделаем выводы. При этом не думаю, что он сыграет уже в четверг против «Каролины». Ему нужно немного больше времени на восстановление. Но я доволен тем, как быстро он прогрессирует», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.
Характер травмы вратаря не раскрывается, но известно, что она давно беспокоила россиянина. В тренировочном лагере «Айлендерс» Варламов не выходил на лёд и не тренировался.
Напомним, что «Айлендерс» начнёт сезон матчем с «Каролиной» 15 октября в 2:00 мск.
- 13 октября 2021
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