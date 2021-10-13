Тротц: не думаю, что Варламов сыграет с «Каролиной», ему нужно ещё немного восстановиться

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал о состоянии голкипера Семёна Варламова перед стартом сезона.

«Он уже достаточно близок к возвращению, поэтому он может быть сейчас частью нашей команды, и мы отправляемся на выезд со всеми вратарями.

Но мы будем регулярно смотреть на состояние здоровья Семёна и только после этого сделаем выводы. При этом не думаю, что он сыграет уже в четверг против «Каролины». Ему нужно немного больше времени на восстановление. Но я доволен тем, как быстро он прогрессирует», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

Характер травмы вратаря не раскрывается, но известно, что она давно беспокоила россиянина. В тренировочном лагере «Айлендерс» Варламов не выходил на лёд и не тренировался.

Напомним, что «Айлендерс» начнёт сезон матчем с «Каролиной» 15 октября в 2:00 мск.