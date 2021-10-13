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Шумаков — в составе «Автомобилиста» на матч с «Сочи». Он не играл с 25 сентября

Шумаков — в составе «Автомобилиста» на матч с «Сочи». Он не играл с 25 сентября
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Сегодня, 13 октября, «Автомобилист» примет ХК «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Екатеринбурге на стадионе «Уралец». Начало — в 17:00 мск.

В состав хозяев вернулся нападающий Сергей Шумаков. Напомним, форвард из-за травмы не играл с 25 сентября, когда клуб уступил «Трактору» (1:2, бул.). Всего в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провёл 10 матчей, набрав в них 5 (3+2) результативных баллов.

«Автомобилист»:

Шикин (Галкин);

Трямкин — Щемеров, Белоусов — Да Коста — Макеев;
Гуркин — Блэкер, Шумаков — Спунер — Мэйсек;
Арзамасцев — Зборовский, Бочаров — Кормье — Романцев;
Пшеничников — Салов, Хрипунов — Куликов — Кузнецов.

«Сочи»:

Третьяк (Хелльберг, Мышев);

Якс — Мищенко, Липон — Глотов — Феоктистов;
Рундблад — Валенцов, Бакош — Гараев — Николаев;
Александров — Камалов, Петьков — Якимов — Шэн;
Зоркин, Колготин — Жабреев — Бабенко — Баканов.

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