Шумаков — в составе «Автомобилиста» на матч с «Сочи». Он не играл с 25 сентября

Сегодня, 13 октября, «Автомобилист» примет ХК «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Екатеринбурге на стадионе «Уралец». Начало — в 17:00 мск.



В состав хозяев вернулся нападающий Сергей Шумаков. Напомним, форвард из-за травмы не играл с 25 сентября, когда клуб уступил «Трактору» (1:2, бул.). Всего в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провёл 10 матчей, набрав в них 5 (3+2) результативных баллов.



«Автомобилист»:



Шикин (Галкин);



Трямкин — Щемеров, Белоусов — Да Коста — Макеев;

Гуркин — Блэкер, Шумаков — Спунер — Мэйсек;

Арзамасцев — Зборовский, Бочаров — Кормье — Романцев;

Пшеничников — Салов, Хрипунов — Куликов — Кузнецов.



«Сочи»:



Третьяк (Хелльберг, Мышев);



Якс — Мищенко, Липон — Глотов — Феоктистов;

Рундблад — Валенцов, Бакош — Гараев — Николаев;

Александров — Камалов, Петьков — Якимов — Шэн;

Зоркин, Колготин — Жабреев — Бабенко — Баканов.