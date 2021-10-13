NHL.com: Василевский — главный претендент на «Везина Трофи», Варламов — 5-й, Сорокин — 8-й
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл предварительное голосование для определения претендентов на приз лучшему вратарю лиги – «Везина Трофи».
Первое место занял российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, набравший 79 баллов (12 первых мест). Вторым стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега», имеющий 54 очка (3 первых места), третий – Дарси Кемпер («Колорадо»), у которого 27 баллов.
В десятку также вошли: Робин Ленер («Вегас», 26 баллов, 1 первое место), Семён Варламов («Айлендерс», 16 баллов), Марк-Андре Флёри («Чикаго»,12 баллов), Юусе Сарос («Нэшвилл», 11 баллов), Илья Сорокин («Айлендерс», 10 баллов, первое место), Тэтчер Демко («Ванкувер», 4 балла), а также Филипп Грубауэр («Сиэтл», 4 балла).
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