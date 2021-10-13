ЦСКА уступает «Амуру» со счётом 0:4 на 28-й минуте матча

Московский ЦСКА и хабаровский «Амур» в настоящий момент играют в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходит в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



К 27-й минуте армейцы в домашней игре уступают со счётом 0:4. В составе «Амура» заброшенными шайбами отличились на 8-й минуте в большинстве чешский форвард Радан Ленц, а также российские нападающие Дмитрий Архипов, Иван Николишин и Владимир Бутузов.

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В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 17 матчей. «Амур» замыкает таблицу на Востоке, имея в своём активе 11 баллов после 16 встреч.