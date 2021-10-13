Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

С. Фёдоров: это ЦСКА, мы великий клуб. Мы не имеем права так себя вести

С. Фёдоров: это ЦСКА, мы великий клуб. Мы не имеем права так себя вести
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров эмоционально отреагировал на поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:5).

«Те ошибки, которые мы допустили …. Это прямое наше опущение, наша неконцентрация и нежелание и ещё много «не». Каждый посмотрит на себя, сделает определённые выводы и начнёт подготовку к следующим матчам именно с себя. Естественно, будем разговаривать о том, как мы станем готовиться и жить дальше.

Будем подтягивать психологию, желание и понимание, что играем на серьёзных контрактах. Но самое главное – это эмблема клуба, которая у нас на груди. Всё остальное второстепенно. Это ЦСКА, мы великий клуб. Мы не имеем права так себя вести, так играть», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

А точно ли Фёдоров нужен сборной России? Его ЦСКА дома «сгорел» худшей команде КХЛ А точно ли Фёдоров нужен сборной России? Его ЦСКА дома «сгорел» худшей команде КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021