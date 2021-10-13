С. Фёдоров: это ЦСКА, мы великий клуб. Мы не имеем права так себя вести
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров эмоционально отреагировал на поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:5).
«Те ошибки, которые мы допустили …. Это прямое наше опущение, наша неконцентрация и нежелание и ещё много «не». Каждый посмотрит на себя, сделает определённые выводы и начнёт подготовку к следующим матчам именно с себя. Естественно, будем разговаривать о том, как мы станем готовиться и жить дальше.
Будем подтягивать психологию, желание и понимание, что играем на серьёзных контрактах. Но самое главное – это эмблема клуба, которая у нас на груди. Всё остальное второстепенно. Это ЦСКА, мы великий клуб. Мы не имеем права так себя вести, так играть», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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