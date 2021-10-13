Ожиганов — о дне рождения: тортик? Мы — спортсмены, нам нельзя, как сказал Карпин

Защитник СКА Игорь Ожиганов прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:3).



«Начали с преимуществом, у нас были классные моменты, чтобы повести и 1:0, и 2:0. Получили гол на контратаке, я сам себе воткнул в очередной раз. Потом, слава богу, быстро отыгрались. Дальше контролировали игру, но эти удаления в третьем периоде нам, конечно, доставили хлопот сегодня. Ребята, кто выстоял в меньшинстве, кто ловил на себя — все красавцы! Им отдельный респект.



Конечно, добавляло мотивации, что победа в сегодняшнем матче выводила на первое место в конференции. Я считаю, у нашего клуба только одна задача — быть там, где мы сейчас.



Останется у нас в раздевалке, какие акценты делали, разбирая большинство «Динамо». Думаю, сегодня всё получилось, большинство забили не те ребята, которые обычно у них забивают. Это больше был рабочий гол, а не они разорвали или переиграли.



По-моему, в день рождения я играл два раза, в 18 лет и в 25. Сегодня третий раз. Когда был в «Амуре», проиграли московскому «Динамо», те ещё в Лужниках играли. С ЦСКА выиграли у минского «Динамо» 7:1 и сегодня выиграли.

Как проставлялся ребятам в раздевалке? Это они меня пусть поздравляют! Сегодня команда поздравила игрой. А тортик? Мы — спортсмены, нам нельзя. Как Валерий Георгиевич Карпин сказал, что они спортсмены, им сахар нельзя», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.