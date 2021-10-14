Форвард «Вегаса» Дорофеев переведён в фарм-клуб. Он провёл 4 минуты в матче с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отправлен в фарм-клуб.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, игрок переведён в АХЛ в «Хендерсон Силвер Найтс». Напомним, Дорофеев подписал контракт с «Вегасом» в январе этого года.



Отметим, что форвард принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ-2021/2022 с «Сиэтлом» (4:3), проведя на льду 4 минуты и 7 секунд.



В прошедшем сезоне сыграл всего один матч за «Трактор» в КХЛ, а большую часть сезона в России провёл в ВХЛ в составе «Челмета», где принял участие в 36 матчах и набрал 17 (8+9) очков. В январе нападающий подписал контракт новичка с «Вегасом», а в феврале приехал в Северную Америку, задержавшись из-за проблем с визой.



В АХЛ на счету игрока 24 матча в регулярном чемпионате, где он набрал 13 (9+4) очков, а также пять игр в плей-офф, где он забросил две шайбы.