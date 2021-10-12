От опытных звёзд до дерзких новичков. 43 русских хоккеиста, которые начнут сезон в НХЛ

Предстоящий сезон НХЛ, который стартует уже следующей ночью по московскому времени, начнётся с участием 43 россиян. Рассказываем, кто из наших соотечественников входит в этот список и какие клубы они представляют. В этом списке есть как опытные звёзды, давно зарекомендовавшие себя в Америке, так и дерзкие новички, которым только предстоит проявить себя.

«Калгари Флэймз»: з. Никита Задоров

«Вегас Голден Найтс»: н. Евгений Дадонов, н. Павел Дорофеев

В прошедшем сезоне в «Калгари» не было россиян, стабильно играющих в основном составе – Никита Нестеров частенько выпадал из обоймы, а Артём Загидулин появился на льду всего однажды. В «Вегасе» наших соотечественников не было вообще, но теперь ситуация в обоих клубах должна измениться: «Флэймз» приобрели другого Никиту – Задорова, на которого будет сделана серьёзная ставка в обороне, а в атаке «Голден Найтс» будет играть Евгений Дадонов. Также «Вегас» довольно неожиданно поднял в основу Павла Дорофеева. Возможно, уже следующей ночью по московскому времени он дебютирует в НХЛ.

«Каролина Харрикейнз»: н. Андрей Свечников

«Нэшвилл Предаторз»: н. Яков Тренин

«Колорадо Эвеланш»: н. Валерий Ничушкин

«Детройт Ред Уингз»: н. Владислав Наместников

Во всех четырёх командах к старту сезона в основной заявке ожидаемо осталось по одному россиянину. Помимо них, в составе «Харрикейнз» попытать счастья пробовал Максим Летунов, в «Предаторз» неплохо показал себя Егор Афанасьев, в «Эвеланш» не смогли закрепиться Артём Анисимов и Михаил Мальцев, а для «Ред Уингз» пока сыроват Кирилл Тютяев.



«Нью-Йорк Айлендерс»: в. Илья Сорокин, в. Семён Варламов (травмирован)

«Нью-Йорк Рейнджерс»: н. Артемий Панарин, в. Игорь Шестёркин, в. Александр Георгиев

Относительно предсезонных лагерей представительство россиян в каждом нью-йоркском клубе сократилось на одного человека, но если перевод в АХЛ Анатолия Голышева читался, то спуск Виталия Кравцова в «Хартфорд» слегка удивил. Тем не менее ссылка для 21-летнего нападающего не должна быть долгой – он был хорош во время предсезонных матчей.



«Торонто Мэйпл Лифс»: н. Илья Михеев (травмирован)

Из всех шести россиян, участвовавших в тренировочном лагере «листьев», в основной обойме остался только Илья Михеев. Да и он, к сожалению, не скоро появится на льду из-за травмы, полученной в последнем предсезонном матче. Что касается остальных россиян, то Михаил Абрамов, Семён Дер-Аргучинцев и Павел Гоголев ожидаемо отправились в АХЛ за игровой практикой. К ним присоединился и Кирилл Семёнов, который тем не менее наверняка будет поднят в НХЛ по ходу сезона. Никита Гусев не сумел убедить руководство клуба в своей пользе и покинул расположение команды.

«Коламбус Блю Джекетс»: з. Владислав Гавриков, н. Егор Чинахов

«Лос-Анджелес»: н. Владимир Ткачёв

«Ванкувер Кэнакс»: н. Василий Подколзин

«Аризона Койотс»: з. Илья Любушкин, з. Владислав Провольнев

Российским новичкам «Коламбуса», «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера» — Егору Чинахову, Владимиру Ткачёву и Василию Подколзину — похоже, удалось впечатлить тренеров своих команд, поэтому они начнут сезон сразу в основе, минуя ссылку в АХЛ. Действительно, каждый из них неплохо смотрелся в предсезонке. Чинахов и Ткачёв, в отличие от Подколзина, сумели отличиться результативными действиями, но Василий даже без очков смог показать себя с хорошей стороны. Похоже, что в составе «Аризоны» появятся сразу два российских защитника – Владислав Провольнев был активно задействован в предсезонных матчах, включая последнюю игру «Койотс» с «Вегасом».



«Сан-Хосе Шаркс»: з. Николай Кныжов (травмирован), н. Александр Барабанов

«Оттава Сенаторз»: з. Никита Зайцев, з. Артём Зуб

«Миннесота Уайлд»: н. Кирилл Капризов, з. Дмитрий Куликов

«Монреаль Канадиенс»: з. Александр Романов

«Филадельфия Флайерз»: з. Иван Проворов

«Питтсбург Пингвинз»: н. Евгений Малкин (травмирован)

«Флорида Пантерз»: в. Сергей Бобровский



В составе этих команд обошлось без каких-либо неожиданностей – состав россиян остался практически неизменным. Лишь Дмитрий Куликов присоединился к Кириллу Капризову в «Миннесоте». В составе «Флориды» ещё могут появиться Максим Мамин и Григорий Денисенко, но пока они начнут сезон вне основной обоймы.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: н. Никита Кучеров, в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачёв

«Даллас Старз»: н. Александр Радулов, н. Денис Гурьянов, в. Антон Худобин

«Сент-Луис Блюз»: н. Владимир Тарасенко, н. Павел Бучневич, н. Иван Барбашёв

«Вашингтон Кэпиталз»: н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов, з. Дмитрий Орлов, в. Илья Самсонов

Даже несмотря на ссылку Александра Алексеева в АХЛ, в «Вашингтоне» остаётся самое большое представительство россиян – сразу четыре человека в основе. Составить компанию «столичным» мог бы «Сент-Луис», но за день до оглашения составов в фарм-клуб был отправлен Клим Костин. Тем не менее скоро он должен вновь оказаться в «Блюз» — сразу после помещения Оскара Сундквиста в долгосрочный список травмированных.

Теоретически четыре россиянина могут также одновременно оказаться в составе «Далласа», если Артём Грушников сумеет впечатлить своим выступлением в «Техасе», и уже упомянутых «Рейнджерс». А вот в то, что кто-то из российских игроков может присоединиться к Василевскому, Кучерову и Сергачёву в «Тампе», верится с трудом.



«Виннипег Джетс»: н. Евгений Свечников

Да, всё идёт к тому, что многострадальный нападающий всё-таки получит свой шанс в составе «Джетс». Свечников-старший сумел показать себя во время предсезонных матчей и заслужил контракт с основной командой. Пока о соглашении не было объявлено официально, но по сообщениям североамериканских СМИ это лишь формальность.

«Нью-Джерси Дэвилз», «Анахайм Дакс», «Бостон Брюинз», «Баффало Сэйбрз», «Чикаго Блэкхоукс», «Сиэтл Кракен», «Эдмонтон Ойлерз: нет

В семи командах НХЛ в начале сезона не ожидается ни одного россиянина, хотя во время тренировочных лагерей наши игроки были в четырёх клубах, включая «Эдмонтон», в котором было сразу четверо российских хоккеистов. Но больше всего удивил «Анахайм», проведший через драфт отказов Александра Волкова, с которым этим летом был заключён односторонний контракт.