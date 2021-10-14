Защитник «Эдмонтона» Данкан Кит ушёл в раздевалку после силового приёма Майерса
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Данкан Кит с разбитым лицом ушёл в раздевалку после силового приёма от защитника «Ванкувер Кэнакс» Тайлера Майерса.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Sportsnet.
Напомним, что сегодня, 14 октября, «Эдмонтон» и «Ванкувер» проводили первый матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Ойлерз» после серии буллитов (3:2). В составе победителей отличились Ессе Пульюярви и Зак Хайман, у «Кэнакс» забили Оливер Экман-Ларссон и Куин Хьюз. Решающий буллит на счету Кайла Турриса.
17 октября «Эдмонтон» в следующем матче сыграет с «Калгари Флэймз», а 16-го «Ванкувер» встретится с «Филадельфией Флайерз».
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