Нападающий Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, Ковальчук уже утверждён менеджером команды – он станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.
Ранее появилась информация, что помогать главному тренеру сборной России Алексею Жамнову на Олимпийских играх будут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.
Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
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