Уилсон — об Овечкине: такое впечатление, что он раз в две недели бьёт чей-то рекорд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением об игре российского форварда и капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Здорово, что у нас есть возможность ежедневно наблюдать за ним и наши места в первом ряду. Мы можем играть на него. С тех пор как я оказался в этой команде, это один из самых интересных моментов. Такое впечатление, что он раз в две недели бьёт чей-то рекорд. Так что нас ждёт очень интересное время», – цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1. В этом матче Овечкин оформил дубль и вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).
- 14 октября 2021
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