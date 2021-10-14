Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1. В этом матче форвард Александр Овечкин оформил дубль и вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какое место в списке снайперов НХЛ всех времён покорится Овечкину в этом сезоне?»
Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).
В следующем матче «Вашингтон» встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 17 октября, а 20-го сыграет с «Колорадо Эвеланш».
- 14 октября 2021
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