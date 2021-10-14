Лапьер: счастлив, что у меня есть шанс выходить с Овечкиным на лёд, учиться у него

Дебютант НХЛ и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Хендрикс Лапьер поделился мнением о попадании форварда Александра Овечкина в топ-5 бомбардиров в истории НХЛ.

«По телевидению многое можно увидеть. Я в детстве часто смотрел, как он играет. Но совсем другое увидеть его в игре своими глазами, наблюдать, как он находит способ забить гол. Это производит впечатление.



Его включили в состав только перед игрой, а он вышел на площадку и забросил две шайбы. Его не просто так считают лучшим снайпером всех времён, и я счастлив, что у меня есть шанс выходить с ним на лёд, учиться у него, смотреть, как он ведёт себя в раздевалке. Я пользуюсь этим шансом.



Посмотрите, как обрадовались болельщики, когда он забил, как он сам радовался этим голам, как у него горели глаза. Всем понятно, что он хотел забить. За ним так интересно наблюдать», – сказал Лапьер.