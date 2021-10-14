«Рекорд Гретцки? Давай забудем об этом». Что говорят в Америке о новом достижении Овечкина

Первый же матч «Вашингтона» на старте регулярного чемпионата НХЛ превратился в бенефис лучшего российского снайпера в истории лиги Александра Овечкина. 36-летний форвард получил травму в конце предсезонки, но успел восстановиться к началу чемпионата и не стал откладывать набор формы в долгий ящик. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) Овечкин записал на свой счёт две заброшенные шайбы и такое же количество результативных передач.

Благодаря голевому дублю ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741). Именно показатели Халла и является следующей целью для российского снайпера, а пока что Овечкин принимает поздравления от превзойдённого им Дионна.

Сразу после того, как Овечкин покорил достижение Дионна, на видеокубе домашней арены «Вашингтона» «Кэпитал Уан-Арены» продемонстрировали видеопоздравление Александра от самого легендарного канадца. Публика встретила это событие бурными аплодисментами, а сам Овечкин встал и поблагодарил болельщиков.

«Спасибо тебе за то, что моё имя было везде и обо мне говорили каждый день»

«Я знал, что ты обойдёшь меня. Это я понял, ещё при отметке в 700 шайб. Но главное во всём этом – уважение. У тебя особенные качества. Ты чистый бомбардир. Это просто невероятно.

Ты обойдёшь меня и обойдёшь своего приятеля Бретта Халла, но это всё ерунда. Помни, что великий Горди Хоу, который очень много лет играл в хоккей, никогда не забивал 50 голов за сезон. Рекорд Уэйна? Давай забудем об этом. Это другой уровень. Но у тебя есть шанс. У тебя есть шанс.

А сейчас, когда ты меня обогнал, я хочу сказать, что очень благодарен тебе с того момента, когда ты забил 700-й гол, и начал приближаться к отметке 731. С тех пор моё имя было везде, и обо мне говорили каждый день! Всего тебе наилучшего. Спасибо большое. Ты даешь повод всем россиянам, всей стране гордиться тобой. Это невероятное достижение, не останавливайся!», — цитирует Дионна официальный сайт НХЛ.

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«У него есть реальный шанс побить мой рекорд»

Впрочем, сам легендарный Гретцки оценивает возможности Овечкина превзойти своё достижение куда более оптимистично.

«Во-первых, у него есть реальный шанс, есть великолепная возможность для этого. Он в хорошей команде, у него хорошие центрфорварды. Ему нравится играть в хоккей, нравится играть за «Вашингтон». Так что ему нужно быть самим собой, выходить на лёд и выкладываться на 100%, что он и делает в каждом матче», – цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Быть там – огромная привилегия»

«Просто стараюсь делать свою работу, и использую шанс, когда он выпадает. Просто наслаждаюсь своим временем. Конечно, быть в этом списке — огромная привилегия, но, как я всегда говорю, игра за игрой, день за днём», — как всегда скромно прокомментировал своё достижение сам Овечкин.

Стоит заметить, что российский форвард не остановился на самом факте дубля. Вторую шайбу Александр отправил в ворота «Рейнджерс» при игре в меньшинстве, чего с ним не случалось на протяжении 13 сезонов. Нет, Овечкина никто не выпускал на лёд, чтобы отбиться в меньшинстве при счёте 4:1. Просто так получилось, что в момент начала развития атаки «Вашингтона» игра велась в формате «четыре на четыре», а за несколько секунд до точного броска Александра из штрафного бокса вышел пятый игрок «Рейнджерс».

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«Собираюсь рассказать своим внукам, что играл с Великой восьмёркой»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, ставший автором первого гола столичных в этом сезоне, поделился мнением от попадания Овечкина в топ-5 снайперов НХЛ.

«Он не стареет, и это действительно особенное – быть здесь, быть его товарищем по команде. Я с ним шучу, что собираюсь рассказать своим внукам, что играл с Великой восьмёркой. Мы шутим, но это определённо правда. Для меня действительно большая честь быть на площадке, когда он бьёт рекорды», – цитирует Оши официальный сайт «Вашингтона».

«Кажется, что мы каждый вечер отмечаем какой-то юбилей Овечкина»

«Очень важно, что Ови побил достижение Дионна – особенно после той недели, которая у него была. Не самая лучшая неделя, чтобы подготовиться к премьере и помогать команде быть успешной. Было много вопросов. Они оставались даже утром перед матчем. Но Овечкин выходит на игру и снова становится для нас важнейшим фактором.



Я здесь совсем недавно работаю, но мне кажется, что мы каждый вечер отмечаем какой-то юбилей Овечкина. Он каждый раз делает нечто особенное. И в этот вечер мы увидели еще одно его большое достижение», – добавил главный тренер столичных Питер Лавиолетт.

«Его включили в состав только перед игрой, а он забросил две шайбы»

Для новичка «Вашингтона» Хендрикса Лапьера матч с «Рейнджерс» также стал особенным. Канадский форвард стал первым 19-летним игроком столичных со времён Андре Бураковски (2014 год), которому удалось забросить шайбу в дебютном матче в карьере. Но после завершения матча Хендрикс говорил о достижении Овечкина.

«По телевидению многое можно увидеть. Я в детстве часто смотрел, как он играет. Но совсем другое увидеть его в игре своими глазами, наблюдать, как он находит способ забить гол. Это производит впечатление.

Его включили в состав только перед игрой, а он вышел на площадку и забросил две шайбы. Его не просто так считают лучшим снайпером всех времен, и я счастлив, что у меня есть шанс выходить с ним на лёд, учиться у него, смотреть, как он ведёт себя в раздевалке. Я пользуюсь этим шансом.

Посмотрите, как обрадовались болельщики, когда он забил, как он сам радовался этим голам, как у него горели глаза. Всем понятно, что он хотел забить. За ним так интересно наблюдать», – сказал Лапьер.