Овечкину осталось забросить 163 шайбы за карьеру в НХЛ, чтобы побить рекорд Гретцки
Поделиться
В первом матче сезона-2021/2022 НХЛ российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы, и теперь на его счету 732 гола в карьере в Национальной хоккейной лиге. Достижение этого результата позволило Овечкину войти в топ-5 снайперов НХЛ всех времён. Его возглавляет Уэйн Гретцки (894 гола), на втором месте Горди Хоу (801), третью строчку занимает Яромир Ягр (766), а четвёртую — Бретт Халл (741).
Таким образом, до рекордного показателя Гретцки Овечкина сейчас отделяют 162 заброшенные шайбы. 163-й точный бросок сделает Александра лучшим снайпером в истории НХЛ. Напомним, минувшим летом Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на 5 сезонов, по его окончании Овечкину будет 40 лет.
Комментарии
- 14 октября 2021
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:25
-
13:00
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:54
-
11:44
-
11:33
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:15
-
11:01
-
10:37
-
10:28
-
10:18
-
10:11
-
09:45
-
09:28
-
09:16
-
08:55
-
08:44
-
08:22
-
07:49
-
07:35
-
07:25
-
07:16
Партнерский контент