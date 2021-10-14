Овечкину осталось забросить 163 шайбы за карьеру в НХЛ, чтобы побить рекорд Гретцки

В первом матче сезона-2021/2022 НХЛ российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы, и теперь на его счету 732 гола в карьере в Национальной хоккейной лиге. Достижение этого результата позволило Овечкину войти в топ-5 снайперов НХЛ всех времён. Его возглавляет Уэйн Гретцки (894 гола), на втором месте Горди Хоу (801), третью строчку занимает Яромир Ягр (766), а четвёртую — Бретт Халл (741).



Таким образом, до рекордного показателя Гретцки Овечкина сейчас отделяют 162 заброшенные шайбы. 163-й точный бросок сделает Александра лучшим снайпером в истории НХЛ. Напомним, минувшим летом Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на 5 сезонов, по его окончании Овечкину будет 40 лет.

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