Каменев подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», 25-летний нападающий Владислав Каменев подпишет контракт с московским ЦСКА до конца сезона.
Таким образом, будет поставлена финальная точка в большой трёхсторонней сделке с участием СКА, ЦСКА и «Сибири», в результате которой Валентин Зыков добрался до Санкт-Петербурга, Егор Спиридонов – до Новосибирска, а Каменев – до столицы России.
Ранее хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон.
Напомним, 12 октября Каменев стал игроком «Сибири» в результате обмена со СКА.
Каменев — воспитанник «Южного Урала». В КХЛ дебютировал в составе «Металлурга» (2013-2015). Также Каменев выступал в НХЛ за «Нэшвилл» и «Колорадо». Форвард стал игроком СКА в 2020 году, в нынешнем сезоне провёл семь матчей, сделав одну голевую передачу при полезности «+1». Последнюю встречу хоккеист провёл за СКА 27 сентября с «Витязем».
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