Радулов принял участие в утренней раскатке «Далласа» перед матчем с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов принял участие в сегодняшней утренней тренировке клуба.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Саад Юсуф, 35-летний форвард на раскатке занимается в первом звене вместе с Джейми Бенном и Тайлером Сегином. Напомним, Радулов пропустил вчерашнюю тренировку команды.
Нападающий в прошедшем сезоне НХЛ провёл только 11 матчей, набрав в них 12 (4+8) очков. Радулов досрочно завершил сезон из-за проблем с мышцами кора (комплекс мышц, отвечающих за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника).
Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Даллас» проведёт в пятницу, 15 октября, с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.
- 14 октября 2021
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