Защитник «Тампы» Богосян травмировался в матче с «Питтсбургом» и пропустит до 6 недель

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Зак Богосян получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:6).
31-летний хоккеист провёл на площадке 14 минут 14 секунд и заработал показатель полезности «-2».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Брайан Бёрнс, игрок выбыл на 4–6 недель из-за повреждения нижней части тела. В качестве замены рассматривается чешский защитник Андрей Шустр, который вернулся в «Тампу» после игры в КХЛ за «Куньлунь», и находился в фарм-клубе в АХЛ.
Напомним, Богосян также вернулся в состав «Лайтнинг» летом 2021 года. Ранее хоккеист выступал за «Торонто», в которое перешёл как раз из «Тампы».
В следующем матче подопечные Джона Купера сыграют в гостях с «Детройтом». Игра состоится ночью 15 октября, начало — в 2:30 мск.
- 14 октября 2021
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