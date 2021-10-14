Худобин — в запасе «Далласа» на матч с «Рейнджерс», Холтби займёт место в воротах

Голкипер «Даллас Старз» Брэйден Холтби займёт место в воротах клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Российский вратарь «звёзд» Антон Худобин останется в запасе, сообщает в «Твиттере» журналист Саад Юсуф. Сообщается, что главный тренер клуба Рик Боунесс заявил, что это было «лёгкое решение».
Напомним, Холтби заключил контракт на один год с «Далласом» летом 2021 года.
В прошедшем сезоне 32-летний вратарь провёл 21 матч в регулярке за «Ванкувер Кэнакс» и во всех играх пропускал минимум одну шайбу.
35-летний Худобин в регулярном чемпионате-2020/2021 провёл 32 матча за «Даллас», в которых показал коэффициент надёжности 2,54 при проценте отражённых бросков 90,5. Его контракт с зарплатой в $ 3,333 млн рассчитан ещё на два года.
Матч между «Далласом» и «Рейнджерс» пройдёт ночью, 15 октября. Начало — в 2:00 мск.
- 14 октября 2021
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