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Худобин — в запасе «Далласа» на матч с «Рейнджерс», Холтби займёт место в воротах

Худобин — в запасе «Далласа» на матч с «Рейнджерс», Холтби займёт место в воротах
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Голкипер «Даллас Старз» Брэйден Холтби займёт место в воротах клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Российский вратарь «звёзд» Антон Худобин останется в запасе, сообщает в «Твиттере» журналист Саад Юсуф. Сообщается, что главный тренер клуба Рик Боунесс заявил, что это было «лёгкое решение».

Напомним, Холтби заключил контракт на один год с «Далласом» летом 2021 года.

В прошедшем сезоне 32-летний вратарь провёл 21 матч в регулярке за «Ванкувер Кэнакс» и во всех играх пропускал минимум одну шайбу.

35-летний Худобин в регулярном чемпионате-2020/2021 провёл 32 матча за «Даллас», в которых показал коэффициент надёжности 2,54 при проценте отражённых бросков 90,5. Его контракт с зарплатой в $ 3,333 млн рассчитан ещё на два года.

Матч между «Далласом» и «Рейнджерс» пройдёт ночью, 15 октября. Начало — в 2:00 мск.

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