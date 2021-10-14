Департамент безопасности игроков НХЛ рассмотрит опасную игру Ландескога в матче с «Чикаго»
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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:2.
В конце третьего периода произошёл опасный толчок на борт в исполнении шведского нападающего хозяев Габриэля Ландескога против форварда гостей Кирби Дака. После этого момента, игрок «Эвеланш» получил штраф 2+2 минуты и досрочно покинул площадку до конца встречи.
Твиттер-аккаунт Департамента безопасности игроков НХЛ сообщил, что проведёт слушания по данному инциденту.
Права на видео принадлежат Turner Broadcasting System, Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте Jens95.
В следующем матче «Колорадо» сыграет дома с «Сент-Луисом» (17 октября). «Чикаго» в гостях встретится с «нью-Джерси» (16 октября).
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