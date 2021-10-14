Леонтьев — о 3:4 с рижским «Динамо»: «Нефтехимик» хотел победить, но сложилось по-другому
Поделиться
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4).
«Получился боевой матч, с нашей стороны было много индивидуальных ошибок и технического брака. Пропустили в меньшинстве, пропустили в большинстве. У «Нефтехимика» было очень много хороших моментов, но не сумели забить вовремя, а соперник оказался чуть поудачливее.
В конце могли сравнять счет, но рижан спасла перекладина. Парни старались и сражались до конца, руки никто не опускал. Все хотели победить, но сложилось по-другому», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.
В настоящий момент «Нефтехимик» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 17 матчей.
Комментарии
- 14 октября 2021
-
23:46
-
23:39
-
23:27
-
23:16
-
23:11
-
22:59
-
22:51
-
22:32
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:40
-
21:32
-
21:24
-
21:17
-
21:08
-
20:54
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:23
-
18:05
-
17:50
-
17:37
-
17:25
Партнерский контент