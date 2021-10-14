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Леонтьев — о 3:4 с рижским «Динамо»: «Нефтехимик» хотел победить, но сложилось по-другому

Леонтьев — о 3:4 с рижским «Динамо»: «Нефтехимик» хотел победить, но сложилось по-другому
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4).

«Получился боевой матч, с нашей стороны было много индивидуальных ошибок и технического брака. Пропустили в меньшинстве, пропустили в большинстве. У «Нефтехимика» было очень много хороших моментов, но не сумели забить вовремя, а соперник оказался чуть поудачливее.

В конце могли сравнять счет, но рижан спасла перекладина. Парни старались и сражались до конца, руки никто не опускал. Все хотели победить, но сложилось по-другому», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

В настоящий момент «Нефтехимик» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 17 матчей.

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