Габриэль Ландеског получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол на Кирби Даке

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол на форварде «Чикаго Блэкхоукс» (4:2) Кирби Даке.
Напомним, В конце третьего периода произошёл опасный толчок на борт в исполнении шведского нападающего хозяев Габриэля Ландескога против форварда гостей Кирби Дака. После этого момента игрок «Эвеланш» получил штраф 2+2 минуты и досрочно покинул площадку до конца встречи.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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