Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Габриэль Ландеског получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол на Кирби Даке

Габриэль Ландеског получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол на Кирби Даке
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол на форварде «Чикаго Блэкхоукс» (4:2) Кирби Даке.

Напомним, В конце третьего периода произошёл опасный толчок на борт в исполнении шведского нападающего хозяев Габриэля Ландескога против форварда гостей Кирби Дака. После этого момента игрок «Эвеланш» получил штраф 2+2 минуты и досрочно покинул площадку до конца встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021