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Две шайбы и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

Две шайбы и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»
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В матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Хиррикейнз» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (2), Йеспер Фаст, Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен. Свечников за 20.06 на площадке кроме двух заброшенным шайб отметился результативной передачей и четырьмя бросками по воротам, его показатель полезности составил «+1».

За «Айлендерс» голы забили Мэтью Барзал, Брок Нельсон и Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 35 сейвов из 40 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Палмьери, Грин) – 07:24' (5x5)   1:1 Свечников (Терявяйнен, Бир) – 09:15' (5x5)   2:1 Фаст (Славин, Стаал) – 13:57' (5x5)   2:2 Нельсон (Бовиллье, Бейли) – 20:52' (5x5)   3:2 Мартинук – 26:30' (5x5)   4:2 Нидеррайтер – 31:28' (5x5)   4:3 Ли (Добсон, Палмьери) – 34:20' (5x5)   5:3 Терявяйнен (Деанджело, Свечников) – 51:36' (5x4)   6:3 Свечников (Деанджело, Ахо) – 59:18' (en)

Следующий матч «Каролина Харрикейнз» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 17 октября, а «Нью-Йорк Айлендерс» в этот же день в гостях сыграют с «Флоридой Пантерз».

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