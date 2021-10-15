Две шайбы и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

В матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Хиррикейнз» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (2), Йеспер Фаст, Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен. Свечников за 20.06 на площадке кроме двух заброшенным шайб отметился результативной передачей и четырьмя бросками по воротам, его показатель полезности составил «+1».

За «Айлендерс» голы забили Мэтью Барзал, Брок Нельсон и Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 35 сейвов из 40 бросков.

Следующий матч «Каролина Харрикейнз» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 17 октября, а «Нью-Йорк Айлендерс» в этот же день в гостях сыграют с «Флоридой Пантерз».