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Копитар, забросив 3 шайбы и набрав 5 очков, стал автором исторического достижения

Копитар, забросив 3 шайбы и набрав 5 очков, стал автором исторического достижения
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«Лос-Анджелес Кингз» обыграл в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Вегас Голден Найтс» со счётом 6:2.

Словенский нападающий хозяев Анже Копитар стал автором хет-трика, отличившись на 20-й, 31-й и 56-й минутах встречи. Также на его счету две голевые передачи — на Дастина Брауна и Дрю Даути.

34-летний форвард стал первым игроком НХЛ с 1986 года, который в первом матче сделал хет-трик и набрал пять очков. Предыдущее достижение принадлежит нападающему «Торонто» Тому Фергусу.

В истории «Лос-Анджелеса» Копитар стал третьим игроком, забросившим три шайбы в стартовой встрече сезона. Ранее это удавалось Люку Робитайлу (1988) и Яри Курри (1991).

В следующем матче «Кингз» сыграет дома с «Миннесотой». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября.

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