Кожевников: на МЧМ наша команда будет собрана из хоккеистов, выступающих в России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал своё мнение относительно рокировки главных тренеров молодёжной и олимпийской сборных России.



«Моё отношение к назначению Олега Браташа главным тренером молодёжной сборной России? Думаю, что на таком турнире главную роль играет тренерский опыт. Он, безусловно, у Олега больше. На предстоящем чемпионате мира сборная России будет собрана из хоккеистов, выступающих в нашей стране. Такого не было очень давно. «Легионеры» если и будут, то в минимальном количестве. Практически все кандидаты на поездку на молодёжный чемпионат мира играют в России. В связи с этим назначение Браташа выглядит весьма логичным.



Он находится постоянно в России, часто посещает матчи МХЛ, все кандидаты у него перед глазами. Думаю, что Игорь сам понимает, что его тренерского опыта может на чемпионате мира не хватить, и к переходу в олимпийскую сборную отнёсся с пониманием», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.