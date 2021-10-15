Даути: Ткачёв дал «Лос-Анджелесу» то, чего нам не хватало. Хитрый игрок
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Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал игру российского форварда клуба Владимира Ткачёва в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (6:2).
«Мастеровитый игрок с великолепным видением. Он дал нашей команде то, чего нам не хватало. Хитрый игрок», — приводит слова Даути в «Твиттере» журналист Джон Ховен.
Ткачёв перешёл в «Кингз» весной 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Салават Юлаев», «Авангард», «Квебек Ремпартс» и «Монктон Уайлдкэтс». В предсезонном матче перед регулярным чемпионатом Владимир Ткачёв отметился заброшенной шайбой за «Кингз» в ворота «Анахайм Дакс».
В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет дома с «Миннесотой». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября.
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