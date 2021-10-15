Форвард «Питтсбурга» Картер забросил 400-ю шайбу в карьере

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер стал автором заброшенной шайбы и голевой передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (4:5, ОТ).
Этот гол стал для 36-летнего форварда 400-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего за 1096 матчей за карьеру он набрал 765 (400+365) очков при показателе полезности «+41». За свою карьеру он также выступал за «Филадельфию», «Коламбус» и «Лос-Анджелес». В апреле 2021 года он был обменян из «Кингз» в «Питтсбург».
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Картер был выбран на драфте НХЛ 2003 года «Филадельфией» в первом раунде под общим 11-м номером.
В следующем матче регулярного сезона «Питтсбург» дома примет «Чикаго». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. Начало — в 2:00 мск.
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