Источник: Швырёв продолжит карьеру в «Спартаке»

Нападающий Игорь Швырёв, ранее расторгнувший контракт с магнитогорским «Металлургом», продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
В нынешнем сезоне Швырёв сыграл в четырёх матчах за «Магнитку» в КХЛ, не отметившись результативными действиями.
Швырёв выступал за «Металлург» с сезона-2015/2016. На драфте НХЛ 2017 года был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде под общим 125-м номером. В 2018 году переехал в Северную Америку, где начал играть в АХЛ за «Колорадо Иглз» — провёл 106 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач.
В 2020 году он вернулся в Магнитогорск. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провёл 100 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-7».
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