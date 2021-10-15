«Автомобилист» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» и начнётся в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Автомобилист»:



Галкин (Шикин);

Трямкин — Блэкер, Шумаков — Да Коста — Макеев;

Гуркин — Зборовский, Бочаров — Спунер — Мэйсек;

Арзамасцев — Севостьянов, Романцев — Кормье — Жукенов;

Пшеничников — Салов, Хрипунов — Куликов — Кузнецов.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);

Ларсен — Мухамадуллин, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Панин — Зубарев, Плэтт — Хохряков — Санников;

Лисовец — Бирюков, Башкиров — Алалыкин — Пустозёров.