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«Автомобилист» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч

«Автомобилист» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч
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Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Автомобилист»:

Галкин (Шикин);
Трямкин — Блэкер, Шумаков — Да Коста — Макеев;
Гуркин — Зборовский, Бочаров — Спунер — Мэйсек;
Арзамасцев — Севостьянов, Романцев — Кормье — Жукенов;
Пшеничников — Салов, Хрипунов — Куликов — Кузнецов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Шарыченков);
Ларсен — Мухамадуллин, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Зубарев, Плэтт — Хохряков — Санников;
Лисовец — Бирюков, Башкиров — Алалыкин — Пустозёров.

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