«Бостон» переподписал лучшего защитника-бомбардира клуба в прошлом сезоне на $ 76 млн

«Бостон Брюинз» продлил контракт с 23-летним защитником Чарли Макэвоем, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что новое соглашение заключено сроком на восемь лет. В среднем за год Макэвой будет зарабатывать $ 9,5 млн. Общая сумма сделки составит $ 76 млн.

Новый контракт вступит в силу с сезона-2022/2023. Действующее соглашение с кэпхитом $ 4,9 млн подойдёт к концу после текущего сезона.

В прошедшем сезоне американский защитник принял участие в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 25 результативных передач при показателе полезности «+22» и 38 минутах штрафного времени. Он стал лучшим защитником-бомбардиром «Бостона».



Кроме того, на счету Макэвоя ещё 11 встреч в плей-офф, где защитник набрал 12 (1+11) очков при коэффициенте полезности «+2».