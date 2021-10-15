Генменеджер «Оттавы» прокомментировал заключение нового контракта на $ 57,5 млн с Ткачуком

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион высказался о подписании нового контракта с нападающим Брэди Ткачуком.



«Для «Оттава Сенаторз» это прекрасный день. Брэди — очень динамичный игрок, настоящий прототип силового форварда сегодняшней НХЛ. Он забивает голы, играет в силовой манере и является примером профессионализма для всех игроков в нашей организации», — приводит слова Дориона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, 14 октября нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук подписал новый контракт с клубом. Хоккеист заключил семилетнее соглашение с командой. Сумма контракта составила $ 57,5 млн, средняя зарплата — $ 8,214 млн.

У 21-летнего Ткачука завершился срок действия контракта новичка. За три сезона в НХЛ он провёл 198 матчей за «Оттаву», набрав 125 (60+65) очков при полезности «-41». В прошедшем регулярном чемпионате форвард сыграл в 56 матчах, сумев набрать 36 (17+19) очков при общей полезности «-17».