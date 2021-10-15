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«Торпедо» в овертайме сломило сопротивление «Амура»

«Торпедо» в овертайме сломило сопротивление «Амура»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Агостино (Леннстрём, Мили) – 30:45' (5x4)   1:1 Архипов (Файзуллин, Волгин) – 51:52' (5x4)   2:1 Гривик (Жафяров) – 63:08' (5x3)

На 31-й минуте Кенни Агостино, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Теодор Леннстрём и Энди Мили. На 52-й минуте «Амур» восстановил равенство в матче усилиями Дмитрия Архипова, отличившегося в большинстве. Результативные баллы за передачи получили Данил Файзуллин и Алексей Волгин. Победу своей команде в овертайме принёс Марек Гривик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 8 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Локомотив» 7 октября встретится в Череповце с «Северсталью».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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