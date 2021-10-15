«Торпедо» в овертайме сломило сопротивление «Амура»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На 31-й минуте Кенни Агостино, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Теодор Леннстрём и Энди Мили. На 52-й минуте «Амур» восстановил равенство в матче усилиями Дмитрия Архипова, отличившегося в большинстве. Результативные баллы за передачи получили Данил Файзуллин и Алексей Волгин. Победу своей команде в овертайме принёс Марек Гривик.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 8 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Локомотив» 7 октября встретится в Череповце с «Северсталью».