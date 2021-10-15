Форвард СКА Никита Гусев набрал первое очко после возращения в КХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Йокерит» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Счёт после второго периода — 3:3.
На 35-й минуте при счёте 3:2 в пользу финской команды Никита Гусев по центру вошёл в чужую зону и полез в обводку, шайба отскочила к Игорю Ожиганову. Российский защитник нанёс резкий бросок под перекладину — Андерс Линдбек не успел среагировать.
Таким образом, Никита Гусев набрал первое очко после возвращения в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, 12 октября санкт-петербургский СКА объявил о подписании контракта с форвардом Никитой Гусевым до конца сезона-2021/2022. Хоккеист будет выступать в петербургском клубе под 97-м номером.
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