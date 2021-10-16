Подколзин отметился первой заброшенной шайбой в НХЛ за «Ванкувер» в игре с «Филадельфией»

В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает на своём льду «Ванкувер Кэнакс». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте 3:2.
На старте второй двадцатиминутки отметиться первой заброшенной шайбой в НХЛ удалось 20-летнему российскому форварду «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали Тайлер Майерс и Оливер Экман-Ларссон.
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В мае 2021 года «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом. Нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.
Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером «Ванкувером».
В прошлом сезоне КХЛ форвард выступал за петербургский СКА. Он провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока составил «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он также набрал 11 (6+5) очков. Показатель полезности игрока в плей-офф составил «+2».
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