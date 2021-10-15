Подколзин — о Макдэвиде и Драйзайтле: звери в хорошем смысле слова

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился мыслями о дебютном матче в НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 Б).



«Очень крутые эмоции! Большое дело для меня и моей семьи. Незабываемые впечатления. Я думал, что буду нервничать. Но всё прошло нормально. Вышел и отыграл, сколько дали. Несмотря на счёт, всё получилось здорово. Мне вручили на память протокол матча. Теперь повешу его дома в рамке.

Макдэвид и Драйзайтль? Ну да, они – звери в хорошем смысле слова. Большие топ-игроки. Я попадал в паре смен против них. Вообще тренеры старались меня против таких ребят не выпускать. Но даже со стороны за таким матчем наблюдать было круто, а уж тем более – в этом участвовать. И противостоять таким звёздам хочется, и обыграть их. Но у них очень высокий уровень, и это сразу бросалось в глаза», — цитирует Подколзина официальный сайт НХЛ в русской версии.