Подколзин — о Макдэвиде и Драйзайтле: звери в хорошем смысле слова

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился мыслями о дебютном матче в НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 Б).
«Очень крутые эмоции! Большое дело для меня и моей семьи. Незабываемые впечатления. Я думал, что буду нервничать. Но всё прошло нормально. Вышел и отыграл, сколько дали. Несмотря на счёт, всё получилось здорово. Мне вручили на память протокол матча. Теперь повешу его дома в рамке.
Макдэвид и Драйзайтль? Ну да, они – звери в хорошем смысле слова. Большие топ-игроки. Я попадал в паре смен против них. Вообще тренеры старались меня против таких ребят не выпускать. Но даже со стороны за таким матчем наблюдать было круто, а уж тем более – в этом участвовать. И противостоять таким звёздам хочется, и обыграть их. Но у них очень высокий уровень, и это сразу бросалось в глаза», — цитирует Подколзина официальный сайт НХЛ в русской версии.
- 15 октября 2021
-
07:31
-
07:15
-
06:59
-
06:52
-
06:43
-
06:42
-
06:33
-
06:26
-
06:15
-
06:02
-
06:00
-
05:52
-
05:32
-
05:23
-
05:13
-
04:59
-
04:51
-
04:44
-
03:17
-
01:20
- 14 октября 2021
-
23:46
-
23:39
-
23:27
-
23:16
-
23:11
-
22:59
-
22:51
-
22:32
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:40
-
21:32
-
21:24