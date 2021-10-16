Президент «Бостона» объяснил подписание контракта на $ 76 млн с защитником Макэвоем

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили прокомментировал заключение нового контракта с защитником Чарли Макэвоем.
«Чарли очень ценит Бостон. Он учился здесь в колледже (Бостонский университет). Думаю, что ему нравится город, нравится его спортивная составляющая, он любит наших болельщиков. Каждый день играть при аншлаге — это очень особенная вещь. Я не думаю, что он не хочет провести тут всю карьеру. Мы этого ждём, и я надеюсь, что мы сможем предоставить ему такую возможность», — цитирует Нили официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее «Бостон Брюинз» продлил контракт с 23-летним защитником Чарли Макэвоем. Новое соглашение заключено сроком на восемь лет. В среднем за год Макэвой будет зарабатывать $ 9,5 млн. Общая сумма сделки составит $ 76 млн.
Новый контракт вступит в силу с сезона-2022/2023. Действующее соглашение с кэпхитом $ 4,9 млн подойдёт к концу после текущего сезона.
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