Прошкин: Назаров встряхнул «Сочи», вся борьба у команды ещё впереди

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился впечатлениями от текущих результатов хоккейного клуба «Сочи».

«Мне пока трудно сказать, насколько сильно приход Назарова встряхнул команду в плане игры. Но в плане психологии это точно произошло. Андрей Назаров – такой тренер, у которого никогда нельзя сдаваться, независимо от счёта. Он требует, чтобы его команда всегда боролась до конца.

Что касается игры с «Трактором», то здесь достаточно большую роль сыграла психология. Допускаю, что челябинцы заранее почувствовали себя победителями, чего делать нельзя. Поэтому «Сочи» их едва не наказал.



Есть ли у команды шансы на плей-офф? Сейчас только середина октября, поэтому загадывать ещё рано. Конечно, я не верю в то, что «Сочи», как «Магнитка», сможет выиграть 14 матчей подряд. Но несколько удачных матчей кряду способны поднять команду в восьмёрку. Так что вся борьба у «леопардов» ещё впереди», – сказал Прошкин «Чемпионату».