Назаров — о причине тайм-аута в концовке 3-го периода: мне скучно стало

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Трактором» (2:4).



«Третья игра, где-то не хватило силёнок, но в целом забили два гола, контролировали встречу. Могли, наверное, даже выиграть в чистую. Мы в процессе обучения, как играть такие матчи, допускаем ошибки, есть ненужные удаления. Ребята старались. Молодцы, но нам надо учиться тому, как заканчивать игру при счёте 2:1. А так — движение было нормальное, старались.



Почему не удалось удержать победный счёт? Я только что это вам объяснил. Создаём ошибки, которые не должны создавать. «Трактор» сравнял и вышел вперед только благодаря нашим ошибкам.



В чём был смысл брать в концовке третьего периода тайм-аут? Смысл тайм-аута? Мне скучно стало. И я взял тайм-аут. Как оценю игру вратаря? В любой команде если вратаря нет — и команды нет. Чтобы команда выигрывала, любой вратарь должен хорошо играть. Опять же, игроки не должны допускать ошибки, а вратарь должен подчищать.



Не было ли желания выпустить в концовке на лёд бойцов и устроить потасовку, чтобы мне стало весело? Бойцов? Подумаю над вашим вопросом в следующей встрече. Хватило ли сил у команды доиграть матч в три звена? Почему нет? Неплохо двигались, идёт тренировочный процесс. Вы в курсе, что я присоединился к клубу две недели назад. Мы набираем физические кондиции через матчи. Всё по плану», — приводит слова Назарова официальный сайт «Трактора».

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