Ларионов: назначение в Олимпийскую сборную — это новый вызов

Игорь Ларионов прокомментировал назначение на пост главного тренера олимпийской сборной России.



«Работа в молодёжной сборной — замечательный опыт. От неё у меня остались замечательные впечатления, много пищи для размышлений и энергии. Мне довелось поработать с сильными специалистами, замечательными игроками. Считаю, для моего развития как тренера эти несколько лет дали многое.



Впереди у команды молодёжный чемпионат мира, желаю ребятам удачи, показать хороший хоккей и получить удовольствие. Такой турнир — опыт и память на всю жизнь. Не устаю повторять: у нас замечательная талантливая молодёжь, ей нужно внимание и доверие.



Что касается назначения Олега Браташа, то это сильный специалист, здорово, что нам довелось поработать вместе в этом сезоне. Желаю ему удачи и буду рад продолжить сотрудничество.



Назначение ФХР в Олимпийскую сборную — это новый вызов для меня и новые задачи. Рад быть полезным отечественному хоккею там, где это необходимо. Вижу нашу миссию в том, чтобы готовить игроков для перехода в главную команду, прививать им философию национальной сборной и передавать накопленный опыт», – сказал Ларионов «Чемпионату».

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