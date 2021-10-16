Ларионов: назначение в Олимпийскую сборную — это новый вызов

Игорь Ларионов прокомментировал назначение на пост главного тренера олимпийской сборной России.
«Работа в молодёжной сборной — замечательный опыт. От неё у меня остались замечательные впечатления, много пищи для размышлений и энергии. Мне довелось поработать с сильными специалистами, замечательными игроками. Считаю, для моего развития как тренера эти несколько лет дали многое.
Впереди у команды молодёжный чемпионат мира, желаю ребятам удачи, показать хороший хоккей и получить удовольствие. Такой турнир — опыт и память на всю жизнь. Не устаю повторять: у нас замечательная талантливая молодёжь, ей нужно внимание и доверие.
Что касается назначения Олега Браташа, то это сильный специалист, здорово, что нам довелось поработать вместе в этом сезоне. Желаю ему удачи и буду рад продолжить сотрудничество.
Назначение ФХР в Олимпийскую сборную — это новый вызов для меня и новые задачи. Рад быть полезным отечественному хоккею там, где это необходимо. Вижу нашу миссию в том, чтобы готовить игроков для перехода в главную команду, прививать им философию национальной сборной и передавать накопленный опыт», – сказал Ларионов «Чемпионату».
- 16 октября 2021
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