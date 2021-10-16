Летанг: Флёри уже был на арене и разыграл меня. Он склеил все мои вещи в шар
Поделиться
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг рассказал о том, что вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри перед личным матчем, который состоится 17 октября в 2:00 мск, успел разыграть его.
«Он уже подшутил надо мной, так что это говорит о том, что он уже был на арене. Он склеил все мои вещи в шар. Так мило», – цитирует Летанга официальный «Твиттер» «Питтсбурга».
Напомним, что в текущем сезоне обе команды провели уже по два матча. «Питтсбург» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) и уступил «Флориде Пантерз» (4:5), «Чикаго» уступила в обоих играх: сначала «Колорадо Эвеланш» (2:4), затем «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4).
Оба хоккеиста вместе играли в «Питтсбурге», однако Флёри покинул команду после сезона-2016/17.
Комментарии
- 16 октября 2021
-
21:39
-
21:21
-
20:54
-
20:33
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:02
-
19:57
-
19:53
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:18
-
18:59
-
18:40
-
17:31
-
17:28
-
16:52
-
16:28
-
15:56
-
15:47
-
15:31
-
14:57
-
14:26
-
14:07
-
13:41
-
13:20
-
13:15
-
12:55
-
12:38
-
12:16
-
12:02
-
11:54
-
11:48
Партнерский контент