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Летанг: Флёри уже был на арене и разыграл меня. Он склеил все мои вещи в шар

Летанг: Флёри уже был на арене и разыграл меня. Он склеил все мои вещи в шар
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг рассказал о том, что вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри перед личным матчем, который состоится 17 октября в 2:00 мск, успел разыграть его.

«Он уже подшутил надо мной, так что это говорит о том, что он уже был на арене. Он склеил все мои вещи в шар. Так мило», – цитирует Летанга официальный «Твиттер» «Питтсбурга».

Напомним, что в текущем сезоне обе команды провели уже по два матча. «Питтсбург» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) и уступил «Флориде Пантерз» (4:5), «Чикаго» уступила в обоих играх: сначала «Колорадо Эвеланш» (2:4), затем «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4).

Оба хоккеиста вместе играли в «Питтсбурге», однако Флёри покинул команду после сезона-2016/17.

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