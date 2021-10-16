Телегин: «Сибирь» хотела заставить играть в «шулу-пугу», а мы придерживались своей игры

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин поделился мнением об игре с «Сибирью» (4:3).

«Я считаю, что где-то от нас удача маленько отвернулась, а к «Сибири» как раз повернулась лицом. Было два рикошета непонятных, где-то шайба скаканула, где-то ещё что-то, но самое главное, что мы не остановились играть в третьем периоде и вышли, и начали играть в том же духе, что и в первом, и во втором периодах и добились успеха.



Травма Толчинского? Конечно, это начинает ребят мотивировать. Когда твоих бьют, и тем более он не может вернуться в игру, это двойная мотивация.



«Сибирь» хотела заставить нас играть в «шулу-пугу», а мы, самое главное, придерживались своей игры, и поэтому победили. В третьем периоде планомерно наращивали давление, и гол стал логичным. Самое главное, что мы действовали так, как нам сказали, и если где-то бы начали откидывать и не держали шайбу, думаю, могли бы и проиграть.



Да, мы сегодня дважды убедились, что не просто так тренируем подставления.



Можно ли сказать, что после четырёх побед подряд неприятный период пройден? Да, мы его забыли уже и начали тот путь, который должны показывать на протяжении всего сезона и радовать болельщиков своей игрой», – сказал Телегин в интервью YouTube-каналу «Авангарда».