Хартли — о травме Толчинского: всё выглядит не очень хорошо, но ещё впереди обследование

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о травме нападающего Сергея Толчинского, которую он получил в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».



«Важная победа, я очень доволен, что после двух неудачных голов в наши ворота во втором периоде мы не опустили руки и продолжили работать. Отдам должное и «Сибири», они здорово действовали, а нам ещё и усложнила задачу потеря Толчинского. Но это часть игры, такое случается. Третий период был лучшим в нашем исполнении. Толчинскому нужно пройти обследование в больнице, всё выглядит не очень хорошо. Но насколько всё плохо, пока сказать невозможно», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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После силового приёма от Евгения Чесалина Толчинский не смог самостоятельно подняться со льда.