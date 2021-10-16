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Хартли — о травме Толчинского: всё выглядит не очень хорошо, но ещё впереди обследование

Хартли — о травме Толчинского: всё выглядит не очень хорошо, но ещё впереди обследование
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о травме нападающего Сергея Толчинского, которую он получил в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».

«Важная победа, я очень доволен, что после двух неудачных голов в наши ворота во втором периоде мы не опустили руки и продолжили работать. Отдам должное и «Сибири», они здорово действовали, а нам ещё и усложнила задачу потеря Толчинского. Но это часть игры, такое случается. Третий период был лучшим в нашем исполнении. Толчинскому нужно пройти обследование в больнице, всё выглядит не очень хорошо. Но насколько всё плохо, пока сказать невозможно», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После силового приёма от Евгения Чесалина Толчинский не смог самостоятельно подняться со льда.

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